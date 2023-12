Pariul cu porcul al ministrului Agriculturii Florin Barbu Pentru ca fermierii romani sa fie competitivi trebuie ca purceii sa provina din Romania și nu din import, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la podcastul Dialogurile Puterii. El mai spune ca pariul lui cu agricultura este salvarea sectorului suin, in cadere libera din cauza pestei porcine africane. „Avem un proiect foarte ambițios pentru realizarea de ferme de reproducție, practic 56.000 de locuri de cazare in reproducție. Asta inseamna ca in urmatorii doi ani, dupa finalizarea acestor proiecte, Romania va mai produce inca 1,8 milioane de purcei. Am spus o și o spun in continuare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

