- Politia din Statele Unite suspecteaza o femeie ca ar fi pastrat cadavrul sotului intr-un congelator timp de 10 ani pentru a incasa peste 170.000 de dolari reprezentand indemnizatia de veteran a acestuia, informeaza joi DPA. Un purtator de cuvânt al politiei din orasul Tooele, aflat…

- Un pacient de la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca a fugit din unitatea medicala. Poliția avertizeaza ca tanarul cu afecțiuni psihice este agresiv. La același spital, in vara, un barbat de 38 de ani a atacat cu un stativ 13 pacienti, dintre care 7 au murit.Polițiștii buzoieni au fost sesizați…

- Un candidat la Președinția Romaniei, aflat in campanie electorala la Cluj-Napoca, a disparut joi dimineața, in jurul orei 01:00, dintr-un hotel situat pe Calea Dorobanților. Barbatul beneficia de serviciile Serviciului de Paza și Protecție in timpul dezbaterilor electorale. Agenții de securitate nu…

- O fata de 13 ani din Craiova este cautata de politisti dupa ce, luni, a disparut de acasa, es-a invoit de la scoala pentru a pleca acasa, dar, cand familia a ajuns acasa, nu a gasit-o, iar ea nici nu a mai raspuns la telefon.

- Alcoolul la volan se pedepseste! Poate ca realizarea acestui aspect l-a determinat pe un barbat din Rogoz sa aleaga “fuga” de politie, tranmit reprezentantii IPJ. Nu a reusit insa sa ajunga prea departe, iar acum este cercetat in cadrul dosarului penal intocmit pe numele sau. Politistii Sectiei 7 Politie…

- Cazul Caracal a avut un corespondent cu final fericit in Belarus. Copila a fost rapita de un cuplu care se ascundea de poliție, iar micuta a ajuns intr-un orfelinat, de unde a fost infiata, scrie libertateapentrufemei.ro. Citeste si O adolescenta a disparut in Olt, dar cazul nu a fost facut…

- Un tanar de 18 ani din satul Zoresti, comuna Vernesti, judetul Buzau, este cautat de parinti, dupa ce la sfarsitul lunii septembrie a disparut, in timp ce se afla in judetul Suceava. Potrivit Monitorul de Suceava, Marian Georgian Nistor a fost dat disparut la data de 30 septembrie 2019, dupa ce in seara…

- Polițiștii din Ilfov sunt in alerta, dupa ce parinții unei copile de 10 ani au reclamat faptul ca minora a disparut. Fetița este cautata acum de zeci de polițiști."Poliția orașului Popești Leordeni a fost sesizata in mod direct de catre parinții unei minore de 10 ani, cu privire la faptul…