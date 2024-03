Stiri pe aceeasi tema

- Sunt scenele șocante filmate imediat dupa ce Sorin Anghel a fost injunghiat cu un cuțit de fiul cel mare al vrajitoarei Sidonia si al liderului clanului Fabian, Laurentiu Marin zis Solomon. Filmarea surprinde ultimele momente din viața barbatului de 41 de ani care, ranit grav, agonizeaza in spatele…

- Solomon, Armando și Luis, de 31, 24 și 19 ani, sunt cei trei suspecti arestați pentru uciderea lui Sorin Eugen Anghel, despre care s-a zis, pe surse, ca ar fi fost varul interlopului Ghenosu din Dambovița și patron al unei firme de paza. Interlopii susțin ca a fost legitima aparare și ca victima, dar…

- Nelu și fosta lui soție s-au desparțit in urma cu 20 de ani, dar nici in prezent nu au ajuns sa iși imparta bunurile. Barbatul susține ca a fost parasit de partenera lui și ca l-ar fi ajutat inclusiv pe fostul cumnat de la care trebuia sa primeasca bani.

- „Trebuie sa se elucideze acest caz. Trebuie sa se faca lumina in acest caz, pentru ca copiii mei nu sunt vinovați.Va rog, nu mai pot sa intru in detalii, dar chiar am ințeles ca acel individ mi-a agresat copiii și mi-a atacat copiii. Atat va pot spune. Mi-a taiat copiii acel individ. Nici nu știu macar…

- Scandal la Gradinița “Inocența” din Gaești, unitate de invațamant preșcolar considerata etalon de catre edilul Gheorghe Grigore. Din pacate, fotografii care au ajuns in posesia unor parinți arata ca lucrurile nu stau așa, cel puțin din punctul de vedere al alimentației celor mici. Aceștia primesc un…

- In aceste zile, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara și Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații au desfașurat acțiuni informativ-preventive la școlile gimnaziale Smeeni, Glodeanu-Siliștea și Padina. Activitațile au avut ca scop prevenirea infracțiunilor comise cu violența…

- Este scandal intr-o școala din Suceava, dupa ce elevii ar fi primit uniforme "reciclate". Parinții copiilor se considera inșelați dupa ce au descoperit ca, in spatele ecusonului personalizat cusut pe pieptul uniformelor, se ascund, de fapt, emblemele altor școli din județ. "Au primit uniforme de la…

- Este scandal de proporții la o școala din Dolj, acolo unde o directoare este acuzata ca bate, umilește și injura elevii. Parinții cer schimbarea din funcție a acesteia dupa ce micuții se plang ca le este frica sa mai mearga la școala.Unii parinți și-au mutat copiii la alte unitați de invațamant.…