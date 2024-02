Stiri pe aceeasi tema

- Vrajitoarea Sidonia afirma ca si-a atentionat copiii inainte de crima de la Pandina. Mama celor trei frati acuzati de crima de la Pandina zice ca a prevestit tragedia. ea susține in continuare ca fiii ei au fost atacati de barbatul care a fost ulterior injunghiat mortal. Sidonia sustine ca a prevestit…

- Cei trei criminali fac parte din temutul clan Fabian din București, anchetat in mai multe dosare penale pentru prostituție, camatarie, talharie si trafic de droguri. Indivizii sunt fiii vrajitoarei Sidonia."Si vreau sa spun adevarul ca dumnezeu este sus. copiii mei nu sunt vinovati. au fost atacati…

- Frații Marin, aflați in arest preventiv pentru uciderea targovișteanului Sorin Anghel, au depus plangere penala impotriva acestuia. Avocatul acestora spune ca victima este cea care a atacat și ca nu e vorba de o crima, ci de o incaierare. Asta in ciuda faptului ca barbatul ucis a murit in urma a 16…

- Soția lui Sorin Anghel, barbatul ucis la petrecerea vedetelor de la Hotelul Belmont din Padina (Dambovița), le-a marturisit polițiștilor cum a avut loc scandalul in urma el a fost injunghiat mortal de membrii clanului Fabian din Capitala.

- Cei trei criminali fac parte din temutul clan Fabian din București, anchetat in mai multe dosare penale pentru prostituție, camatarie, talharie si trafic de droguri. Indivizii sunt fiii vrajitoarei Sidonia. Aceasta a vorbit la Realitatea Plus despre atacul de la petrecerea vedetelor."Si vreau sa spun…

- Cei trei acuzați de crima sunt membri ai clanului Fabian, fiii vrajitoarei Sidonia. Ei sunt reținuți in cazul crimei de la Padina, petrecuta la o petrecere organizata de un hotel de 4 stele, iar procurorii vor cere arestarea lor preventiva.

- „Trebuie sa se elucideze acest caz. Trebuie sa se faca lumina in acest caz, pentru ca copiii mei nu sunt vinovați.Va rog, nu mai pot sa intru in detalii, dar chiar am ințeles ca acel individ mi-a agresat copiii și mi-a atacat copiii. Atat va pot spune. Mi-a taiat copiii acel individ. Nici nu știu macar…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor a declarat luni seara, la Digi24, in cadrul ediției „Saptamana președinților”, ca tragedia de la Odorheiu Secuiesc, in care un baiat de 17 ani a murit, iar alte trei fete au fost ranite, nu trebuia sa se intample niciodata in Romania. El spune ca autoritațile trebuie…