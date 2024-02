Stiri pe aceeasi tema

- Vrajitoarea Sidonia, mama celor trei presupuși criminali ai lui Sorin Anghel, ar fi prevestit ce urmeaza sa se intample in noaptea tragica din Padina. Femeia a dezvaluit ca și-a avertizat copiii, dar ei nu i-ar fi ascultat sfatul. Vrajitoarea este devastata de durere și este șocata de ce s-a intamplat.

- Iubita unuia dintre barbații acuzați de crima la petrecerea din Padina a facut declarații. Femeia susține ca cei trei frati nu aveau cum sa aiba asupra lor macete si ca se teme pentru viata ei.

- Cei trei acuzați de crima sunt membri ai clanului Fabian, fiii vrajitoarei Sidonia. Ei sunt reținuți in cazul crimei de la Padina, petrecuta la o petrecere organizata de un hotel de 4 stele, iar procurorii vor cere arestarea lor preventiva.

- „Trebuie sa se elucideze acest caz. Trebuie sa se faca lumina in acest caz, pentru ca copiii mei nu sunt vinovați.Va rog, nu mai pot sa intru in detalii, dar chiar am ințeles ca acel individ mi-a agresat copiii și mi-a atacat copiii. Atat va pot spune. Mi-a taiat copiii acel individ. Nici nu știu macar…

- Papa Francisc a ținut un discurs in fața diplomaților in care a spus ca „lovirea fara discriminare” a civililor este o crima de razboi. Papa a oferit drept exemplu crizele din Ucraina și Gaza, potrivit Reuters.

- Un tanar, in varsta de doar 17 ani, și-a omorat bunica, in varsta de 86 de ani, dupa ce cea din urma a refuzat sa-i dea bani. Tragedia a avut loc vineri, 29 decembrie, intr-un apartament din Sectorul 2 al Capitalei.

- Tragedia care a lovit familia milionarului sibian Adrian Kreiner a generat o serie de decizii importante privind viitorul afacerii sale - Matec CNC Technik. Dupa ce Kreiner a fost ucis cu bestialitate in propria sa casa de catre o banda de talhari, concubina și fiica sa s-au vazut in fața unei alegeri…

- O crima infioratoare a zguduit, sambata, judetul Bistrita-Nasaud. Un barbat in varsta de 34 ani si-ar fi ucis sotia in varsta de 33 ani in fata celor doi copii ai cuplului. Un gest cutremurator al omului, care a infiorat, a fost cel al difuzarii imaginilor de dupa crima. Barbatul, ranit grav si el Tragedia…