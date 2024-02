Stiri pe aceeasi tema

- Avocado este o adevarata delicatesa și se numara din ce in ce mai des printre alegerile romanilor. Este delicios, plin de grasimi sanatoase și ușor de preparat. Cu toate acestea, nu mulți știu daca trebuie spalat sau nu inainte de a fi consumat. De ce trebuie spalat avocado inainte de a fi mancat? Multa…

- Muzeul de Istorie Naturala din Iasi, cladirea in care s-a decis candidatura lui Alexandru Ioan Cuza la domnia Moldovei, a fost infiintat in 4 februarie 1834, fiind primul de acest fel din Principatele Romane.

- Ciprian Bogdan, președintele ALDE ALBA: ”Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta si in sus cu recunostinta” Ciprian Bogdan, președintele ALDE ALBA: ”Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta si in sus cu recunostinta” Dragi prieteni, Noul an se așterne inaintea noastra ca un volum nescris…

- Excavatiile recente din zona arheologica Regio IX de la Pompei, orasul distrus de eruptia Vezuviului din anul 79 e.n., cu cele mai noi descoperiri realizate, precum moara-inchisoare sau o fresca cu natura moarta ce aminteste de actuala "pizza", vor fi deschise publicului incepand de la 3 ianuarie.

- In seara de 4 decembrie, incepand cu ora 18:30, Studioul Experimental in Artele Spectacolului Muzical ,,Ludovic Spiess” va invita sa descoperiți o reinterpretare captivanta a celebrei capodopere a lui Verdi - „La Traviata”.

- „Astazi este o zi care marcheaza preocuparea publica legata de una dintre cele trei patologii majore din domeniul bolilor netransmisibile care afecteaza sanatatea oamenilor. Diabetul, alaturi de bolile oncologice si de bolile cardio si cerebrovasculare, reprezinta majoritatea cazurilor de boala cronica…

- In sedinta Permanentei Arhiepiscopiei Tomisului din luna octombrie s a decis inaintarea dosarului de iertare reabilitare a parintelui Nicolae Picu, pe baza cererii inaintate de catre acesta.In sedinta Permanentei Arhiepiscopiei Tomisului din luna octombrie s a decis inaintarea dosarului de iertare reabilitare…

- DUREROS… Intr-o dimineața geroasa de iarna, pașii unei fetițe de 13 ani s-au oprit brusc pe drumul spre școala, nu din cauza frigului, ci a unei cazaturi neașteptate. Ceea ce parea doar un mic accident a devenit un punct de cotitura in viața ei. Diagnosticul primit la medic a rasunat ca un ecou devastator:…