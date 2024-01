Stiri pe aceeasi tema

- Nea Marin s-a suparat foc pe invitați, mai exact pe Sonny, Rikito și Catalin Cazacu și a decis sa pastreze tacerea toata ziua. Mai mult decat atat, le-a aranjat masa și nu s-a aratat deloc la momentul servirii preparatelor, lucru care i-a ingrijorat pe toți: „Gluma a fost gluma, dar nu mai avem timp…

- Dimineața, nea Marin a decis sa ii țina „la respect” pe invitați, dupa ce cu o seara in urma l-au chinuit la repetiții. Cum a incercat Sonny sa-l imbuneze pe nea Marin. Modul uluitor prin care italianul a ales sa iși ceara iertare atunci cand a vazut ca dansatorul tot nu vorbește cu ei.

- Pentru invitații din aceasta seara a fost bine cat a fost! Adica pana a venit nea Marin sa verifice daca au facut treaba pe care au promis ca o vor duce la bun sfarșit. Madalina Balan a incercat sa ii mobilizeze pe Sonny și Riki, insa nu a reușit cu aceeași forța pe care o are gazda emisiunii.

- La nea Marin se muncește, nu se sta! Echipele au fost trimise la cules prune, sa dea o mana de ajutor oamenilor locului. Cei mai harnici știu ce trebuie sa faca, cei mai leneși știu și ei ce trebuie sa faca, dar prefera sa stea. Cum a reacționat Madalina Badea cand i-a gasit pe Sonny și pe Riki la umbra,…

- In ediția din 29 ianuarie 2024 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, Riki și Sonny au dezlanțuit haosul la locul unde se repara barcile. S-a dat un razboi cu rumeguș intre cei doi: „Mi-a intrat peste tot. Ma ustura totul. N-a fost bine!”. O alergie l-a pus la pamant pe nea Marin.

- Nea Marin, alaturi de vedete, va strabate tara in lung si in lat, nu doar in cautarea celor mai frumoase locuri din Romania, ci si a obiceiurilor si a traditiilor specifice zonei. Timp de multe sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treaba pentru a da o mana de ajutor celor aflați la nevoie.

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au fost prezenți in ediția 9 din noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, de pe 24 ianuarie 2024, pentru a prezenta spectacolul lui nea Marin din Navodari. Iata ce s-a intamplat pe scena.

- In prima ediție a noului sezon Rikito Watanabe este invitat sa ii țina locul lui Liviu Varciu și lui Andrei Ștefanescu. Deși are o apariție intarziata, Riki reușește intr-un final sa ajunga la nea Marin. Iata ce reacții au aparut.