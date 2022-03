Parintele Calistrat – Pilde Ortodoxe si povestiri cu talc (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- „Veti auzi de razboaie si vesti de razboaie: vedeti sa nu va inspaimantati, caci toate aceste lucruri trebuie sa se intample. Dar sfarsitul tot nu va fi atunci.” (Matei 24:6) Vor fi conflicte politice interstatale si probleme sociale – „Un neam se va scula impotriva altui neam, si o imparatie impotriva…

- Parinte, ce parere aveți despre conflictul Ucraina – Rusia? Și daca dumneavoastra credeți ca ar putea incepe al treilea razboi mondial, așa cum vorbesc și sfinții parinți? Toate razboaiele mondiale sunt orgolii ale marilor puteri care calaresc țarile mici și necajite. Din aceste razboaie intotdeauna…

- Astazi ne trezim in fața unui calculator ca avem castiguri imaginare, dar nu mai avem pamanturi arate, nu mai avem gospodarie, nu mai avem mancare, nu mai avem conștiința, nu mai avem casa, nu mai avem familie, nu mai avem obiceiuri sanatoase, Liturghie, Dumnezeu, Impartașanie.. Iata radiografia…

- Sa ne gandim un singur lucru. Cat costa o operație de vedere? Dar un cristalin? Dar un transplant de retina sau un nerv optic? Si noi care avem gratis vederea, de cate ori am mulțumit lui Dumnezeu de asemenea dar? “Recunostinta crestinului este un lucru atat de mare, incat, impreuna cu dragostea,…

- “Puteti ridica mainile spre cer, puteti misca buzele ca sa cereti iertare, iar Dumnezeu dispus este sa va stearga pacatele, dar nu ingaduiti a se face aceasta, de vreme ce voi le tineti pe acele ale gresitilor vostri.” SFANTUL IOAN GURA DE AUR Atat vom fi iertati, cat am iertat si noi altora. Ce […]…

- „Iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce-mi este data…”.(Rugaciunea de dezlegare) Atunci cand cineva se ingrijește de viața sa duhovniceasca, iși gasește un duhonic cu care va stabili o relație de incredere. Duhovnicul este omul Duhului, persoana prin care lucreaza Duhul lui Dumnezeu.…

- Timpul este ceva ce aparține lui Dumnezeu! Teologia Timpului: “La steaua care-a rasarit E-o cale-atat de lunga, Ca mii de ani i-au trebuit. Luminii sa ne-ajunga.” Sfarșitul de an este un popas in clipa veșnicie, in care omul poate atunci gasește un ragaz sa-și dea seama ca este o faptura atat de…

- “Ganditi-va cata bucurie era in inima ei cand isi dadea seama ca ea poarta in brate pe Acela care tine in palma Lui cerul si pamantul!” Biserica a randuit ca in a doua zi dupa Craciun sa fie pomenita Maica Domnului impreuna cu soborul celor care o cinstesc pe ea. Soborul Macii Domnului […] The post…