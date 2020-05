Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul, boala pe care unii incearca s-o faca inexistenta, a luat viata unuia dintre cei mai pretuiti chirurgi ai Spitalului Universitar din Bucuresti. Doctorul, chirurg faimos prin intervențiile lui in perimetrul gastric mai ales, a luat boala in spitalul care nu figura ca al bolnavilor cu coronavirus,…

- Pana astazi, 8 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 14.811 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.423 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 898 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate…

- Pana astazi, 5 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.837 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.454 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 827 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate…

- Pana astazi, 14 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.051 au fost declarate vindecate si externate. Totodata, pana acum, 332 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19,…

- Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate (81 la București, 55 la Timiș, 20 la Iași, 16 la Caraș-Severin, 11 la Constanța,…

- 10 cadre medicale de la Secția Cardiologie 1 a Spitalului Militar Central (SMC) au fost trimise la izolare acasa, cu promisiunea ca vor fi testate saptamana viitoare. ”Joi a fost și un pacient de la Chirurgie pozitiv și transferat la Balș”, marturisește o sursa din spital.Lista cu spitalele ce inchid…