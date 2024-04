ZI ISTORICA… Soleștiul a imbracat straie de sarbatoare. In sat s-a deplasat o delegație importanta care avea sa le aduca de la București odoarele cele mai de preț ale muntenilor și anume Mana dreapta a Marelui Ierarh Nicolae, care a fost talismanul lui Mihai Viteazu in batalia de la Calugareni in 1595. Tot astazi la […] Articolul VIDEO | Soleștenii au primit cum se cuvine Mana dreapta a Sf. Ierarh Nicolae, chiar in ziua in care se implinesc 115 ani de la moartea Elenei Cuza (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .