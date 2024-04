Stiri pe aceeasi tema

- ZI ISTORICA… Soleștiul a imbracat straie de sarbatoare. In sat s-a deplasat o delegație importanta care avea sa le aduca de la București odoarele cele mai de preț ale muntenilor și anume Mana dreapta a Marelui Ierarh Nicolae, care a fost talismanul lui Mihai Viteazu in batalia de la Calugareni in 1595.…

- Anul acesta, pe 2 aprilie, s-au implinit 115 ani de la moartea Primei Doamne a Romaniei, Elena Cuza, un adevarat model de generozitate, devotament și modestie. Povestea ei e strans legata de comuna Solești: aici a copilarit, aici s-a casatorit, in biserica construita de familia ei langa conac, și tot…

- MOMENT ISTORIC…Cel mai prețios odor al Bucureștiului, mana dreapta a Ierarhului cel Mare Nicolae, va ajunge astazi la biserica ctitorita de Elena Cuza din Solești, adus de preotul Emil Nedelea Caramizaru, slujitor al bisericii din inima Bucureștiului, Sf. Gheorghe cel Nou. Parohia și Primaria Solești…

- PE PODIUM… Atletul Dragoș Nastasa, dublu legitimat la CSȘ Barlad și CSM Onești, s-a clasat pe locul 4 la seniori și pe locul 3 la Under 23 in proba de 400 metri la Campionatele Naționale de sala pentru seniori și U23 – București. Atletul pregatit de Lucian Bolgar a incheiat cursa in 49 de secunde […]…

- PE PODIUM… Ștafeta mixta de 4×370 metri de la LPS Vaslui, in componența Adrian Darie, Elena Ungureanu, Larisa Moroșanu și Ștefan Botezatu, a cucerit medalia de bronz la Cupa Romaniei de sala – Seniori, U23, U20 de la București. Atleții de la LPS Vaslui s-au intors cu o singura medalie de la ediția 2024…

- Ninge viscolit in Capitala, iar stratul de zapada masoara aproape 15 centimetri. Cu toate acestea, in București nu sunt drumuri blocate, a declarat prefectul Capitalei Rareș Hopinca intr-o intervenție la Digi24. Oficialul susține ca dupa ce ninsoarea se va opri, utilajele de deszapezire vor interveni…

- PROTEST… Medicii veterinari din judet au protestat ieri in fata Institutiei Prefectului Vaslui. Acestia au scandat „vrem respect” si au afisat pancarte cu mesaje precum „Vaslui, capatul rabdarii, nu al lumii”, „Ursul furios e la Vaslui! Il trimitem la Bucuresti”, „Cerem majorari pentru munca prestata…

- UPDATE 14.50: Cei doi accidentați, femeia de 33 de ani și fiul ei de 16 ani, au fost aduși de la locul accidentului de Ambulanța SMURD, la Compartimentul de Primiri Urgențe, de la Spitalul de Urgența „Elena Beldiman” din Barlad. Au fost imediat preluați de medicii de garda de la CPU, care inca nu au…