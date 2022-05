Stiri pe aceeasi tema

- In primul set de rezultate publicate de la gigantul media creat printr-o fuziune de 43 de miliarde de dolari intre activele Discovery Inc si activele WarnerMedia ale AT&T Inc, proprietarul canalului TLC si Eurosport a declarat ca veniturile trimestriale au crescut cu 13%, pana la 3,16 miliarde dolari,…

- Romania a produs, in primele doua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 481.600 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.100 tep (4,6%) mai mica fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES. Importurile…

- ”In ultimii ani, lumea s-a confruntat cu provocari neasteptate – cand impactul pandemiei a inceput sa se atenueze, au urmat evenimentele tragice din Ucraina. Aceasta perioada a fost dificila pentru orice companie, dar unele s-au dovedit a fi mai reziliente decat altele. TBI Bank a lansat o multime de…

- ”Pentru al treilea an consecutiv Patria Bank raporteaza profit si reuseste sa isi consolideze profitabilitatea printr-o crestere semnificativa a rezultatului net de la 2,8 milioane lei in 2020 la 9,5 milioane lei in 2021. Aceasta evolutie a fost sustinuta de dezvoltarea bilantului (total active) cu…

- ”In 2021, veniturile totale ale companiei (inclusiv MVNO – mobile virtual network operator, n.r.) au ajuns la 386,8 milioane de euro, in scadere cu 14,6% fata de intregul an 2020. Fluctuatia a venit pe fondul separarii de operatiunile fixe si de clientii care aveau servicii convergente fix-mobil (FMC),…

- „Paramount este o idee: o promisiune de a fi cel mai bun”, a spus Shari Redstone, presedinte non-executiv al consiliului de administratie al companiei. „Acea promisiune a fost intotdeauna obiectivul care ne-a inspirat sa construim mai mult de un secol de excelenta cinematografica, cu marci si companii…

- Comedia Jackass Forever (Paramount Pictures), al patrulea film din saga, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american cu 23,5 milioane de dolari din 3.604 de cinematografe, detronând Spider-Man: No Way Home dupa sase saptamâni în fruntea clasamentului, relateaza revista…