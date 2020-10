Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a lansat miercuri un atac dur la adresa bilantului Chinei in privinta libertatii religioase si a reluat un apel catre Vatican de a opri cooperarea cu Beijingul, potrivit DPA. Totusi, Vaticanul nu pare sa fi apreciat sa i se spuna ce sa faca. "Nicaieri libertatea…

- Președintele Donald Trump iși pune in cap și Biserica Catolica. Papa Francisc urma sa se intalneasca cu cel mai inalt diplomat american, Mike Pompeo, pentru a discuta pe marginea reinnoirii acordului Vatican – China, care asigura un cadru de numire a episcopilor catolici cu acordul Partidului Comunist…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a acuzat miercuri China ca incearca sa "starneasca" valuri de furie in Statele Unite cu ajutorul criticilor sale la adresa rasismului, noteaza AFP. Foto: (c) Patrick Semansky/Pool via REUTERS Partidul Comunist Chinez "crede ca poate inabusi vocile americane…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca analizeaza în prezent mai multe alternative de a actiona în privinta aplicatiei video TikTok a firmei chinezesti ByteDance, neexcluzând posibilitatea interzicerii acesteia, informeaza Reuters."Analizam TikTok. Este…

- Aplicatia TikTok, specializata in formatul video scurt, este anchetata oficial de Comisia pentru Investitii Straine in SUA (CFIUS), a anuntat, miercuri, secretarul trezoreriei americane, Steve Mnuchin, informeaza Agerpres.Secretarul de stat Mike Pompeo vehiculase deja ideea interzicerii TikTok in Statele…

- Statele Unite si Australia si-au afisat marti, la Washington, "alianta indestructibila" si s-au angajat sa isi intareasca cooperarea militara pentru a forma un front comun impotriva Chinei, informeaza AFP. In cadrul discutiilor bilaterale anuale, incepute luni, ministrii de externe si ai apararii din…

- Statele Unite au facut cunoscut luni ca au discutat cu Rusia despre posibilitatea unei reuniuni intre liderii celor cinci tari membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, o dorinta a presedintelui rus, Vladimir Putin, noteaza AFP. Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, si omologul sau…

- Statele Unite au impus joi sancțiuni mai multor lideri chinezi, acuzați ca ar ”avea legatura cu abuzuri grave ale drepturilor omului” în special împotriva minoritații uigure, a anunțat Trezoreria și Departamentul de Stat în doua comunicate de presa separate, relateaza AFP.Vize…