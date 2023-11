Stiri pe aceeasi tema

- Invazia rusa din Ucraina a inceput sa creasca veniturile contractorilor americani din domeniul apararii, in contextul in care mari clienți, precum guvernul federal de la Washington, iși reiau aprovizionarea cu echipamente militare trimise Ucrainei, iar țarile din Europa se inarmeaza fiind cu ochii pe…

- Papa Francisc și-a reinnoit apelul la eliberarea ostaticilor și a cerut deschiderea coridoarelor umanitare catre Fașia Gaza, reamintind ca razboaiele sunt ”o infrangere”. Suveranul pontif a lansat acest apel dupa rugaciunea Angelus, rostita in Piața Sfantul Petru in fiecare duminica, impreuna cu…

- Vaticanul se ofera sa medieze criza ostaticilor din Israel, aflat in conflict cu Palestina, a spus, vineri, cardinalul Pietro Parolin, potrivit Reuters, informeaza Mediafax.„Sfantul Scaun este pregatit pentru orice mediere necesara, ca intotdeauna”, spune inaltul cardinal intr-un interviu pentru…

- Alți 283 de romani au revenit in țara din Israel, marți și in noaptea de marți spre miercuri, inclusiv prin Iordania, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Printre aceștia se numara și preoți romani, care se aflau la Ierusalim.”Printre ultimii pelerini din Țara Sfanta care pornesc spre Romania…

- Urmeaza un val de migranți in Europa dupa razboiul din Israel? Polonia: E in benficiul RusieiActuala violenta dintre Hamas si Israel "lucreaza" in favoarea Rusiei, in timp ce distrage atentia internationala de la agresiunea Moscovei in Ucraina si poate duce la noi presiuni migratorii asupra Europei,…

- Razboiul declanșat dintr-odata sambata dimineața, 7 octombrie, i-a prins pe mai mulți romani in Țara Sfanta. In aceasta situație se afla și un grup format din 56 de pelerini romani din Maramureș și Cluj, unii dintre ei calatorind pentru prima data in strainatate.

- Papa Francisc a adresat duminica discursul saptamanal pentru credincioșii adunați in Piața Sf. Petru, iar o parte a acestuia a inclus evenimentele tragice din Israel. Suveranul Pontif a cerut incetarea atacurilor si violentelor in Israel si Gaza, relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

