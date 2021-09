Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, operat la colon la inceputul lunii iulie , a povestit cu ironie cum unii cardinali s-au reunit imediat in perspectiva unui conclav pentru a-i alege succesorul, informeaza Agerpres , care citeaza AFP si Reuters. „Sunt inca in viata. Desi unele persoane m-au vrut mort”, a glumit papa Francisc,…

- Papa Francisc urmeaza sa efectueze prima sa vizita externa dupa operația suferita la colon, relateaza BBC. Suveranul pontif merge, duminica, la Budapesta unde se va intalni scurt cu premierul Viktor Orban.

- „Un infirmier mi-a salvat viata si este a doua oara cand se intampla acest lucru”, a declarat Papa Francisc in cadrul unui interviu acordat postului de radio spaniol COPE. Intr-un scurt extras din acest interviu care va fi difuzat miercuri, Papa glumeste pe seama sanatatii sale si raspunde „inca sunt…

- Papa Francisc va prezida din nou de miercuri audientele generale in prezenta credinciosilor, care au fost suspendate in luna iulie in perioada de recuperare a suveranului pontif care a fost supus unei operatii de colon, relateaza luni EFE. Ca urmare a temperaturilor foarte ridicate din capitala…

- Papa Francisc continua la reședința sa din Cetatea Vaticanului perioada de convalescența, dupa operația la colon din 4 iulie 2021 la Spitalul ”A. Gemelli” din Roma. Sfantul Ioan Paul al II-lea spunea cu recunoștința ca acest spital a devenit, intr-un fel, ”Vaticanul numarul 3”. O expresie care arata,…