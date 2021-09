Papa Francisc: „Pelerin la Bratislava, îmbrățișez cu căldură poporul slovac” Papa Francisc și-a inceput vizita pastorala in Slovacia, unde va ramane pana miercuri, potrivit presei internaționale. Suveranul Pontif a facut deja declarații care, cu siguranța, vor ramane memorabile. „Pelerin la Bratislava, imbrațișez cu caldura poporul slovac și ma rog pentru aceasta țara cu radacini stravechi și cu un aspect tanar, astfel incat sa poata fi un mesaj de frație și pace in inima Europei”, a scris Suveranul Pontif in Cartea de Onoare a Palatului Prezidențial din Bratislava, dupa cum consemneaza RaiNews. Vorbind despre pandemie, Papa a subliniat ca este testul timpului nostru și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

