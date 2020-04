Papa Francisc, mesaj radical de Paşte. Suveranul Pontif a cerut anularea datoriilor ţărilor sărace In mesajul sau de Paste, citit in basilica Sf. Petru in absenta credinciosilor, Papa a sustinut „relaxarea sanctiunilor internationale care impiedica tarile afectate sa asigure sprijinul cetatenilor lor" si a lansat un apel la solidaritate internationala „prin reducerea, daca nu chiar anularea, datoriei care apasa asupra bugetelor tarilor cele mai sarace". Intr-o lume „oprimata de pandemie, in care marea noastra familie umana este pusa la grea incercare", Papa a indemnat sa raspundem prin „contagiunea sperantei"". Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

