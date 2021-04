Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a asistat, vineri seara, la procesiunea Drumul Crucii in Piata Sfantul Petru doar alaturi de cativa credinciosi si mai multi copii italieni. Este pentru al doilea an consecutiv cand procesiunea are loc fara prezenta publicului, din cauza pandemiei de coronavirus.

- Papa Francisc a asistat, vineri seara, la procesiunea Drumul Crucii in Piata Sfantul Petru doar alaturi de cativa credinciosi si mai multi copii italieni.Este pentru al doilea an consecutiv cand procesiunea are loc fara prezenta publicului, din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit news.ro.Citește…

- Sa curatim interiorul potirului, care este sufletul nostru, inima noastra, mintea noastra. Daca vei curati potirul pe dinauntru va fi curat si pe dinafara, omule. Prefacutule, nu-l spala pe dinafara si inauntru sa-l lasi necuratit. Ochii lui Dumnezeu le vad pe toate. Pe oameni ii vom pacali, vom arata…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Vaslui a anunțat, marti, ca decesul tanarului de 35 de ani, la doua zile de la rapel, nu poate fi pus in legatura cu vaccinarea anti-COVID-19. DSP Vaslui s-a autosesizat cu privire la acest caz și a solicitat informatii Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, Centrului…

- Papa Francisc I s-a intalnit sambata cu liderul comunitații musulmanilor șiiți din Irak, cea mai mare comunitate religioasa din acest stat afectat de zeci de ani de dictatura, razboi civil inter-confesional și terorism. Cei doi lideri religioși au transmis un mesaj puternic pentru conviețuire pașnica,…

- Ceea ce se numeste „nebunia” pentru Hristos se defineste in raport cu ceea ce se numeste „intelepciunea” lumii, caci ceea ce pare nebunie (crestina) pentru ratiunea lipsita de credinta, este de fapt intelepciunea data de Dumnezeu oamenilor prin Iisus Hristos. Un sfant “nebun pentru Hristos” nu este…

- Procesiunea a inceput miercuri dimineața, la ora 8:00 cand mai mulți preoți și credincioși s-au adunat la intersecția a doua bulevarde din Constanța de unde au pornit spre biserica. Arhiepiscopul Teodosie s-a deplasat cu o caleașca, iar preoții și credincioșii participanți la procesiune au mers pe jos,…

- Papa Francisc a anunțat ca se va vaccina impotriva COVID-19 saptamana viitoare și chiar și-a facut programare. Suveranul Pontif ii indeamna pe toți oamenii sa se vaccineze, pentru a-și proteja nu numai viața lor, ci și pe a celorlalți, potrivit Reuters. „Cred ca din punct de vedere etic toata lumea…