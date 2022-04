Stiri pe aceeasi tema

- Planurile ca Papa Francisc sa se intalneasca la Ierusalim in iunie cu patriarhul ortodox rus Kirill, care a sprijinit razboiul Rusiei in Ucraina, au fost suspendate, a declarat papa unui ziar din Argentina, potrivit Reuters.

- Papa Francisc a denunțat miercuri ”masacrul de la Bucha” și a sarutat drapelul Ucrainei trimis din orașul ucrainean. Totodata a chemat alaturi de el un grup de copii veniți marți din Ucraina. ”Vesti recente din Razboiul din Ucraina (…) atesta noi atrocitati, precum masacrul de la Bucea, o cruzime tot…

- Papa Francisc a vorbit din nou despre razboiul din Ucraina. Suveranul Pontif a condamnat „noi atrocitați, precum masacrul de la Bucea”, in timp ce ținea in mana un steag ucrainean provenit din orașul de langa Kiev. Papa Francisc a criticat de mai multe ori invazia Rusiei in Ucraina și pe Vladimir Putin,…

- Patriarhul ortodox rus Kirill a discutat miercuri, despre razboiul rus din Ucraina, cu seful Bisericii Angliei, arhiepiscopul Canterbury Justin Welby, anunta Biserica Ortodoxa rusa, la scurt timp dupa o convorbire cu Papa Francisc, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Șeful securitații ucrainene, Oleksiy Danilo, a declarat: „Suntem conștienți de operațiunea speciala care pe care urma sa o puna in aplicare Kadiroviți pentru a-l elimina pe președintele nostru”.Danilo a mai spus ca Ucraina a fost informata despre complot de catre membrii ai Serviciului Federal de Securitate…

- Papa Francisc a mers vineri la ambasada Rusiei de la Sfantul Scaun pentru a-si exprima direct in fata ambasadorului rus ingrijorarea fata de razboiul din Ucraina, transmite Reuters. Este prima vizita a unui papa la o ambasada in timpul unui conflict, informeaza Agerpres. Suveranul Pontif a ramas in…

- Papa Francisc indeamna la retinere in fata unor „scenarii tot mai alar... Suveranul Pontif s-a intalnit cu ambasadorul rus Aleksandr Avdeiev timp de „peste o jumatate de ora”.Papa a indemnat miercuri la „apararea lumii de nebunia razboiului”. Aceasta este pentru prima oara cand un papa se duce la…

- Papa Francisc a facut un apel disperat miercuri sa nu se ajunga la razboi, in contextul ingrijorarilor privind o potentiala invazie a Rusiei in Ucraina si al tensiunilor tot mai mari intre Washington si Moscova, relateaza AFP. "Am vorbit mai devreme despre Holocaust: ganditi-va ca peste cinci…