Stiri pe aceeasi tema

- Infectat cu coronavirus, Paolo Maldini, 51 de ani, face dezvaluiri incredibile. Fostul mare internațional italian susține ca și-a pierdut simțurile."Ma simt destul de bine, raul a trecut. Mai am insa un pic de tuse seaca, mi-am pierdut simțurile, gustul si mirosul, dar sper sa-mi revina. A fost ca o…

- CORONAVIRUS. Paolo Maldini (51 de ani), directorul tehnic al lui AC Milan, spune ca raul a trecut, dupa ce a fost testat pozitiv: „Aveam dureri mari si o gheara in piept, mi-am pierdut gustul si mirosul.”. Paolo Maldini a trecut prin cumpana coronavirusului, dar a ramas cu amintiri neplacute. Directorul…

- Spaniolul Samuel "Samu" Castillejo, mijlocasul echipei de fotbal AC Milan, se afla in izolare la domiciliu din cauza pandemiei de coronavirus, departe de familia sa, care s-a intors in Spania, luand aceasta decizie pentru a nu-i pune in pericol pe cei apropiati, informeaza agentia spaniola EFE potrivit…

- Lorenzo Sanz, fostul presedinte al clubului Real Madrid a murit, sambata, la varsta de 76 de ani. Acesta era internat la terapie intensiva inca de miercuri, dupa ce a fost testat pozitiv pentru Covid-19. Unul dintre fiii lui Lorenzo Sanz a precizat ca starea acestuia s-a agravat dupa ce a avut febra…

- Clubul AC Milan a anuntat ca Paolo Maldini si fiul sau, Daniel, au fost testati pozitiv cu COVID-19.Paolo, fost mare jucator al echipei milaneze, in prezent director tehnic, a intrat in contact cu o persoana testata pozitiv si a prezentat cateva simptome specifice virusului. Rezultatul testului…

- Dupa Dybala, un alt nume urias din Serie A e confirmat cu coronavirus intr-un decurs de numai cateva ore. Paolo Maldini (51 de ani) are Covid-19, la fel si fiul sau Daniel, atacant la Primavera lui Milan. Ambii sunt bine si se afla in autoizolare, a anuntat Milan printr-un comunicat oficial. Director…

- Legendarul Paolo Maldini și fiul sau Daniel (jucator al celor de la AC Milan) au fost depistați pozitiv cu Covid-19, informeaza Gazzetta dello Sport.La puțin timp dupa ce Paolo Dybala (atacantul celor de la Juventus) a fost depistat pozitiv pentru coronavirus, un alt nume important din fotbalul…

- Paolo Maldini (51 de ani), director tehnic al celor de la AC Milan și fiul sau, Daniel Maldini (18 ani), jucator la AC Milan, au fost depistați pozitiv cu noul virus COVID-19. AC Milan a anunțat ca Paolo Maldini a aflat ca a avut contact cu o persoana ce a fost depistata cu COVID-19, iar la scurt timp…