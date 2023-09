Stiri pe aceeasi tema

- Ladislau Boloni (70 de ani) și-a condus elevii la intaiul succes in deplasare in elita Franței dupa o așteptare de un an și șapte luni,1-0 cu Clermont. Golgheterul georgian Mikautadze a speculat o gafa in defensiva gazdelor și a decis disputa. Metz a confirmat rezultatul bun obținut in etapa trecuta…

- PSG a invins-o pe Lens cu 3-1, sambata, pe Parc des Princes, in meciul care a opus primele doua clasate din editia trecuta a campionatului de fotbal al Frantei.In derby-ul etapei a 3-a, spaniolul Marco Asensio, venit in aceasta vara la PSG, a deschis scorul in minutul 45. Campioana en titre si-a…

- Revenit printre tituarii lui PSG, Kylian Mbappe (24 de ani) a livrat o „dubla” și a fost ales omul meciului cu Lens (3-1) de cotidianul L'Equipe: „Cu Mbappe in teren, jocul lui PSG arata altfel. Multe realizari pentru un fotbalist aclamat pe Parc des Princes”. A revenit Kylian Mbappe, au revenit spectacolul…

- Atacantul de la Benfica, Goncalo Ramos, va imbraca tricoul lui PSG in urmatorii 5 ani. In schimbul jucatorului in varsta de 22 de ani, campioana Franței va pati 80 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri. Paris Saint-Germain se pregatește intens pentru perioada post-Kylian Mbappe. Potrivit expertului…

- Starul francez al fotbalului Kylian Mbappe, aflat in conflict cu conducerea clubului Paris Saint-Germain, a refuzat oferta "astronomica" primita din partea echipei Al-Hilal, care s-a aratat dispusa sa plateasca 300 de milioane de euro in schimbul capitanului selectionatei Frantei. Potrivit cotidianului…

