Pandemie CORONAVIRUS. Analiza efectelor asupra economiei din zona euro. Prăbuşire fără precedent Datele, publicate marți, au aratat ca PMI s-a prabușit in zona euro de la 51,6 in februarie la 31,4 in martie. Sondajul masoara activitatea de afaceri in sectorul serviciilor și producției din cele 19 state din zona euro. Aceasta este cea mai mare scadere lunara a activitații de afaceri, de cind sunt colectate datele, din iulie 1998. Minima anterioara a fost observata in februarie 2009, cand indicele a atins 36,2. Valoarea se situeaza sub estimarile dintr-un sondaj Reuters, care previziona o valaore de 38,8. Pragul de 50 de puncte separa zona de expansiune de teritoriul de contracție. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

