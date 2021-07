Pandemia de COVID a scăpat de sub control în Turcia, avertizează medicii Colegiul medicilor din Turcia a avertizat luni ca pandemia de coronavirus ''a scapat din nou de sub control'' in aceasta tara, informeaza Efe, citata de Agerpres. Turcia se confrunta cu o explozie a infecțiilor, iar in ultimele trei saptamani, numarul cazurilor noi de COVID s-a triplat.Intr-un comunicat publicat pe site-ul sau, institutia a subliniat ca numarul de cazuri zilnice cu COVID a crescut brusc in ultimele trei saptamani de la 6.000 la peste 14.000.Principala cauza a raspandirii surprinzatoare a virusului, spun medicii, este sarbatoarea musulmana Eid al-Adha (sarbatoarea sacrificiului),… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

