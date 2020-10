Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 va costa SUA 16 trilioane de dolari, sau aproximativ 90% din Produsul Intern Brut anual, estimeaza fostul ministru american de finante Lawrence Summers si economistul David Cutler de la Harvard, scrie Agerpres.

- India a anuntat masuri in valoare de 6,6 miliarde de dolari pentru a stimula cererea consumatorilor si pentru a investi in economia afectata de pandemia de coronavirus (COVID-19), transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Aproximativ 116 miliarde de rupii (1,6 miliarde de dolari) sunt alocati ca indemnizatii…

- Norvegia scoate sume record din fondul sau suveran, cel mai mare din lume, pentru a scoate economia din recesiunea severa generata de pandemie Guvernul norvegian urmeaza sa scoata in acest an sume record din fondul suveran si va continua sa injecteze stimulente istorice in 2021, pentru a contracara…

- Cunoscuta la nivel mondial pentru camioanele și autoturismele sale, compania americana General Motors a obținut un succes surprinzator in China impreuna cu partenerii sai locali: un vehicul electric mic care se vinde cu mai puțin de 5.000 de dolari, relateaza Bloomberg.Hongguang MINI EV, produs…

- Concedierile companiei aeriene British Airways ar putea afecta pana la 10.000 de oameni, din cauza efectelor generate de pandemia de COVID-19, in ciuda faptului ca operatorul a incheiat o serie de acorduri cu sindicatele, informeaza Mediafax, care citeaza Bloomberg.Operatorul britanic a renuntat deja…

- Pandemia de Covid-19 ar putea costa fotbalul mondial aproximativ 14 miliarde de dolari, iar acest lucru a determinat deja peste 150 de asociatii sa solicite ajutorul Federatiei Internationale de Fotbal (Fifa), a anuntat miercuri fostul comisar european Olli Rehn, care este responsabil de acest dosar…

- CHIȘINAU, 2 sept – Sputnik. Kuwait, care dispune de cele mai mari rezerve de petrol, a ajuns lefter din cauza prabușirii prețurilor la hidrocarburi, informeaza Bloomberg. © Sputnik / Максим БогодвидSUA au cumparat cantitați imense de petrol din RusiaIn material se menționeaza ca exportul…

- Un client Bank of America din Massachusetts a descoperit intr-o zi, cand și-a deschis aplicația bancara din telefon, ca este mai bogat cu 2,45 miliarde de dolari. Pana la urma a aflat ca a fost doar o eroare de afișare și ca banii nu au fost niciodata in contul sau, scrie Bloomberg, preluat de Mediafax.