- Inainte de toate, haideți sa facem puțina matematica sau, ma rog, statistica referitor la FC Petrolul Ploiești. Dupa Primvs Derby, de vinerea trecuta, baieții lui Florin Parvu erau pe locul 8, insa – odata cu terminarea etapei cu numarul 20, implicit a partidei dintre Sepsi Sfantu Gheorghe și CFR Cluj,…

- Petrolul Ploiești a fost invinsa pe terenul lui U Craiova 1948, scor 2-0 pentru gazde, dupa doua goluri marcate in finalul meciului. Duelul a avut și doua ratari uriașe, poate cele mai mari din acest sezon al SuperLigii.

- Este deja o certitudine – Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ (RAADPFL) Craiova va avea o linie proprie de producție brichete pentru foc, care vor fi realizate din resturi vegetale de care regia nu duce lipsa deloc. Cu cateva zile in urma, RAADPFL Craiova a desemnat…

- SCMU Craiova a pierdut din nou la o singura posesie si in meciul cu CSU Sibiu, scor 76-79 si astfel a inregistrat cel de-al saselea esec din actuala stagiune. Alb-albastrii deja au ajuns in situatia in care nu-si mai permit pasi gresiti, avand in vedere dorinta de a ajunge in play-off-ul campionatului.…

- Cea de a doua conferința a Atelierului Synaxis, intitulata „Ironologia ca antropologie a ironiei existențiale” are loc astazi, la ora 18.00, la Salonul expozițional – parter, Muzeul Carții și Exilului din Craiova. Prelegerea va fi susținuta de lect. univ. dr. Liviu Iulian Cocei, cadru didactic la Facultatea…

- Giovanni Costantino (38 de ani), antrenorul celor de la FCU Craiova, și-a criticat jucatorii, dupa ce echipa sa a cedat, scor 1-2, pe terenul Universitații Cluj. Giovanni Costantino le-a cerut scuze suporterilor pentru acest rezultat și a ținut sa le atraga atenția elevilor sai. Tehnicianul italian…

- SCMU Craiova a acces in optimile CEV Cup dupa ce a intors scorul cu Radnicki, in returul din Banie. Dupa 2-3 in Serbia, alb-albaștrii s-au impus in propriul fief cu 3-1 și au obținut biletele pentru faza urmatoare a competiției. La finalul partidei, tehnicianul Danuț Pascu și capitanul Juan Finoli s-au…

- Adrian Mititelu jr. a rabufnit la adresa lui Mihai Rotaru, pe care-l considera vinovat pentru mesajele vulgare adresate familiei sale la derby-ul Craiovei de sambata seara, incheiat cu scorul de 1-1. In urma acestui episod, Mititelu jr. a exclus orice varianta a fuziunii intre cele doua echipe. Mititelu…