Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai fresh tineri artiști din industria muzicala de la noi, Lino Golden lanseaza videoclipul oficial al piesei „Fane Spoitoru” feat. Keed. Cu un sound aparte, care deja a devenit o amprenta a pieselor sale, noua melodie semnata de Lino Golden este una plina de energie. Lino Golden, Keed…

- Janelle Monae a lansat a patra piesa de pe urmatorul sau album, “Dirty computer” ce va fi lansat vinerea aceasta. Criticii au numit piesa unul dintre cele mai puternice piese despre puterea unei femei. Deși piesa nu a fost lansata inițial cu un videoclip, se pare ca Janelle Monae știe ce face și a pastrat...…

- Saptamana asta am descoperit, la Virgin Tonic, cat de bine poate sa cante live Seredinschi. Nu e de ajuns ca are voce, arata mai bine, mai și studiaza Nanotehnologia la Politehnica din București. Cum l-o fi putut lasa o fata astfel incat sa ajunga sa cante ”Piesa mea de dor”, greu de imaginat. Sebastian…

- Dupa ce s-a transformat intr-un adevarat Latino Vero, Alex Velea revine cu o noua piesa și videoclip. Artistul lanseaza primul single din acest an, „Straino”. Piesa „Straino” este produsa in studiourile Golden Boy Society, unde artistul a creat un hub de creație muzicala, impreuna cu baieții lui de…

- Piese precum “Tell me who” și “Back to me” sunt fredonate nu doar de mulți romani, fani ai dj-ului Vanotek ce s-a remarcat pentru prima data in București, unde a compus piese pentru mai mulți artiști. Acum dj-ul se aude pana-n Rusia, unde a cucerit topurile și susține mai multe concerte. Piesa “Tell…

- Dupa „Valsul” lui Smiley, avem parte de un „Tango”, o piesa in limba engleza, plina de energie, cu mult dans și un videoclip plin de culoare de la Antonia. Piesa a fost compusa de Trey Campbell care a colaborat cu Adam Lambert, Kehlani, Bebe Rexha și produsa de David Ciente (Lariss – “Dale Papi”, INNA…

- Lino Golden, unul dintre cei mai talentați tineri din industria muzicala, care are colaborari cu Alex Velea și face parte din echipa acestuia numita Golden Boy Society, lanseaza videoclipul piesei „Panamera” feat. Aspy. Piesa a fost lansata acum un an, iar videoclipul este unul fresh, plin de culoare.…