Pamela Anderson a făcut 55 de ani și încă arată trăznet! Blonda fatala este din nou la modă datorită serialului biografic Blonda fatala a anilor ’90, Pamela Anderson arata traznet și dupa 30 de ani de cand a facut celebru modelul de costum de baie roșu, de salvamar. Milioane de adolescente purtau astfel de ținute de plaja influențate de Pam. Candva una dintre cele mai ravnite femei de pe mapamond, dupa șase divorțuri (ultimul producandu-se in perioada pandemica, la un an de la casatorie), Pamela Anderson uimește cu formele sale, avand un trupa la care multe femei de varsta sa viseaza. Beneficiind de un ”confort”, o avere neta de peste 20 de milioane de dolari, blondina ce a stabilit recordul de a aparea de 14 ori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

