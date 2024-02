Mircea Lucescu și-a făcut propria livadă pe un teren evaluat la 10 milioane de euro! ”Aduce fructe proaspete acasă!” Mircea Lucescu i-a pus la fiert pe marii dezvoltatori imobiliatri din Iași, care se ofera sa-i cumpere, insa fara succes, un teren situat intr-una dintre cele mai bune zone ale orașului. Ofertanții sunt siderați cum antrenorul folosește domeniul evaluat la circa 10 milioane de euro pentru a-și procura fructe proaspete din propria livada. Terenul este situat in Bucium, una din zonele cele mai scumpe din punct de vedere imobiliar, este o moștenire primita de soția antrenorului, și a aparținut parinților acesteia. ”Moșierul” Lucescu (78 de ani), antrenorul roman cu cele mai multe trofee caștigate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

