Palatul Elisabeta isi va deschide portile si va permite vizitatorilor accesul in mai multe sali cu caracter public, dar si in curte. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, in cursul lunilor iulie - septembrie, Palatul Elisabeta isi va deschide portile pentru vizitatori. Asociatia Casa Majestatii Sale va inaugura proiectul intitulat ''Expozitia Regala Palatul Elisabeta'', care va permite grupurilor de vizitatori accesul in salile cu caracter public ale palatului: Salonul Mihai I, Galeria de Arta, Salonul Carol I si Elisabeta, Salonul Alb, Biroul Majestatii Sale, Sala Regilor…