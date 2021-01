Pagube și platfome industriale oprite de cea mai gravă avarie electrică în 30 de ani Pana majora de curent electric in nord-vestul țarii. Mai multe județe au fost afectate de o avarie in alimentarea cu energie electrica, ceea ce a generat blocarea unor platforme industriale, dar și avarii la echipamentele electro-casnice. Transelectrica susține ca anomalia a fost cauzata de o defecțiune la rețeaua europeana de transport și ca a fost […] The post Pagube și platfome industriale oprite de cea mai grava avarie electrica in 30 de ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana majora de curent electric in nord-vestul țarii. Mai multe județe au fost afectate de o avarie in alimentarea cu energie electrica, ceea ce a generat blocarea unor platforme industriale, dar și avarii la echipamentele electro-casnice. Transelectrica susține ca anomalia a fost cauzata de o defecțiune…

- Vasile Lavric, cunoscut ca “mancatorul de femei”, suspect pentru uciderea a trei persoane, a fost dus de polițiști la audieri, incatușat, din greșeala, in sediul Ministerului Mediului in loc de cel al Parchetului General, cele doua instituții fiind situate in vecinatate. Potrivit unor surse judiciare,…

- Un deputat PSD este internat in stare grava la spital, fiind infectat cu noul coronavirus. Deputatul PSD de Buzau Sebastian Radu se afla in stare grava in spital din cauza infectiei cu SARS-COV-2, el fiind transferat de la Buzau la Spitalul Militar Central din Bucuresti, conform News.ro. The post Deputat…

- Ministrul Sanatații a declarat, la Digi24, ca medicul erou de la Piatra Neamț, Catalin Denciu este in stare grava, in Belgia i s-a facut dializa. Inainte de a fi transferat in Belgia, i s-a facut un test COVID, iar acesta a fost pozitiv, deși mai fusese infectat in primavara. Nelu Tataru și-a cerut…

- Unul dintre saloanele de Terapie Intensiva pentru pacienții covid de la Spitalul Județean Piatra Neamț arata ca și cum s-a topit in explozia in care șapte pacienți covid intubați au murit pe loc. Televiziunea locala Exploziv TV a postat pe Facebook mai multe imagini care arata ca temperatura incendiului…

- Alegerile parlamentare din luna decembrie vor schimba componenta actualului Legislativ, dar odata cu ea si majoritatile din cele doua Camere. Daca acum PSD are cei mai multi parlamentari, lucrurile se vor schimba dupa data de 6 decembrie, rolurile urmand sa fie inversate intre PSD si PNL, potrivit unei…

- Spitalul „Marie Curie” anunța ca astazi a primit de la Ministerul Sanatații 800.000 de lei pentru Terapia Intensiva Nou Nascuți (TINN). Ministrul Sanatații a trimis și un control la spital, dupa ce medicul Catalin Cirstoveanu a povestit ca inc iuda numeroaselor sale memorii, 30 de bebeluși au murit…

- Mor copiii in cel mai mare spital pediatric din tara, deoarece statul nu asigura aparatura si specialisti. Este semnalul de alarma tras astazi de medicul Mihai Carstoveanu. Acesta a explicat la „Sinteza Zilei” ca 30 de bebelusi au murit in ultimul an, pentru ca medicii de la „Marie Curie” nu au avut…