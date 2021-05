Stiri pe aceeasi tema

- E bomba zilei in showbiz! Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au casatorit sambata, 15 mai, la nici o luna de cand au anunțat ca vor deveni parinți. Ceremonia este in plina desfașurare la aceasta ora, la restaurantul patronat chiar de prezentatorul tv. Dani Oțil și Gabriela Prisacariu iși uneasc sambata…

- Oficialii americani suspecteaza Direcția Principala de Informații (GRU), agenția de informații militare externe a forțelor armate ale Rusiei, de faptul ca se afla in spatele atacurilor misterioase care au provocat simptome debilitante in cazul a zeci de angajați ai unor ambasade americane din strainatate.…

- Statele Unite au afirmat marti ca au inceput o revizuire a retragerii din tratatul de supraveghere militara Cer Deschis, decisa in perioada administratiei Donald Trump, in contextul in care Rusia a initiat oficial propria iesire din acest tratat, informeaza AFP preluat de agerpres. "Nu am luat o…

- Guvernul lui Donald Trump a obtinut in secret desfasuratoarele telefonice ale unor jurnalisti de la Washington Post care scriau despre acuzatiile privind ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 din SUA, a informat vineri cotidianul american, transmite AFP.

- Comunicat de presa| Europarlamentarul Victor Negrescu sprijina unitațile medicale din județul Alba și ofera soluții din fonduri europene pentru dezvoltarea serviciilor medicale Europarlamentarul Victor Negrescu propune soluții concrete pentru dezvoltarea sistemului medical județean, aratand ce fonduri…

- Logodnicul Elenei Marin a devoalat strategia lui Zannidache, dupa ce legatura dintre cei doi Faimoși a fost zgruncinata din nou de o neințelegere. Partenerul dansatoarei crede ca tanarul artist are un plan clar pentru a o da afara atat pe iubita lui, cat și pe Jador. Logodnicul Elenei Marin, parere…

- Lumea Justiției, luju.ro , prezinta detaliat cazul dosarului in care o amenințare cu moartea nu este considerata amenințare. Daca in cazul amenințarilor la adresa Maia Morgenstern și Raed Arafat autorii se identifica de pe o zi pe alta nu la fel se intampla la Carei. Cu alte cuvinte o familie din…

- O inregistrare facuta de un roman aflat la Londra, pe 28 martie, face inconjurul retelelor de socializare. Filmarea in care se observa cum nimeni nu poarta masca pe strada a fost postata pe pagina jurnalistului Luis Lazarus. Barbatul care a inregistrat clipul video vorbeste despre atitudinea…