Fum gros a fost vazut ieșind dintr-o cladire a Spitalulul de Copii din Galați. Mai multe echipaje de pompieri au mers la fața locului, iar persoanele aflate la etajul doi al cladirii au fost evacuate, noteaza mediafax

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica la Spitalul de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara, de unde au fost evacuati 42 de copii si 41 de parinti, transmite Agerpres. Pompierii din Timis au intervenit și au stins focul, nu s-a inregistrat nici o victima. Cel mai probabil, un scurtcircuit…

- Un copil in varsta de 10 ani a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria" dupa ce s-a electrocutat. Copilul a ajuns in cursul zilei de joi, 15 septembrie, la unitatea medicala ieseana, fiind transferat de la Barlad, iar in cursul noptii a fost operat. Acum se afla internat in Unitatea Functionala…

- Fetita in varsta de 11 ani din judetul Botosani, care a fost transferata marti dimineata cu elicopterul SMURD la Iasi cu suspiciune de accident vascular cerebral, se afla in continuare in stare critica la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iasi.

- Cei șase copii au varsta cuprinsa intre trei luni și zece ani. Trei dintre ei sunt sugari. Micuții au o forma ușoara de COVID-19 și au fost aduși in unitatea sanitara dupa ce au fost consultați de medicii de la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”.