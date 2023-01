Pacienți cu dializă, blocați în ambulanță din cauza viscolului și a ninsorii O ambulanta cu doi pacienti transportati pentru dializa a ramas blocata in zapada pe DC 37, intre localitatile Hoceni si Urlati, din cauza nameților de zapada de pe șosele. La fata locului se deplaseaza un echipaj din cadrul Serviciului Politiei Rurale 4 Husi pentru sprijin, iar reprezentantii Consiliul Local au fost solicitati pentru a lua masuri specifice in vederea deblocarii drumului. Din cauza ninsorii abundente si a viscolului puternic, circulatia pe mai multe drumuri a fost ingreunata, iar doua drumuri judetene au fost inchise circulatiei. Potrivit reprezentantilor Consiliului Judetean… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

