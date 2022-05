Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Companiei CFR Calatori a propus majorarea salariilor angajaților cu 10% și acordarea tichetelor de masa in valoare de 20 de lei, acestea fiind cele mai importante propuneri prezentate sindicatelor in timpul negocierilor pentru un nou Contract Colectiv de Munca, potrivit unui comunicat de…

- In contextul razboiului din Ucraina, mulți locuitori ai țarii au fost nevoiți sa migreze și sa se stabileasca in țarile vecine, cel puțin temporar, așa cum este și cazul refugiaților care au ajuns pe teritoriul Romaniei. Pe masura ce perioada de ședere se prelungește, apare și nevoia de a-și gasi o…

- Fara birocrație inutila, fara proceduri greoaie și consumatoare de timp, angajații din Romania vor avea acces, online și neingradit, la datele proprii din Registrul de evidența a salariaților (REVISAL). Vor putea vedea, oricand, informațiile privind contractele de munca și vechimea, dar și daca angajatorii…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale saluta adoptarea, de catre Parlamentul Romaniei in data de 13 aprilie 2022, a Legii prin care se vor acorda facilitati fiscale pentru persoanele ce lucreaza in domeniile agricultura si industrie alimentara, pe modelul celor acordate angajatilor din domeniul…

- Daca in urma cu aproape un an, o treime dintre angajati erau nehotarati cu privire la intoarcerea la birou, iar 24- preferau sa lucreze in continuare remote, acum 67- dintre angajati ar prefera un mod de lucru hibrid, care sa le ofere posibilitatea de a alege cate zile lucreaza de la birou, arata un…

- Daca in urma cu aproape un an, o treime dintre angajati erau nehotarati cu privire la intoarcerea la birou, iar 24% preferau sa lucreze in continuare remote, acum 67% dintre angajati ar prefera un mod de lucru hibrid, care sa le ofere posibilitatea de a alege cate zile lucreaza de la birou, arata…

- ”Ridicarea restrictiilor anti-Covid 19 influenteaza si modul de lucru al angajatilor, tot mai multe companii dorind sa isi aduca echipele la birou. Conform celui mai recent sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs, daca in urma cu aproape un an, o treime dintre angajati erau nehotarati cu…

- Realizarea unui echilibru intre munca și familie este importanta pentru succesul și calitatea generala a vieții. Progresele tehnologice au simplificat modul in care oamenii iși indeplinesc sarcinile, permițandu-le sa ramana conectați la sarcinile de la serviciu chiar și atunci cand sunt acasa. Din acest…