Pachet de măsuri sociale pentru contracararea prețurilor mari la energie. Care sunt noile plafoane Romanii vor avea un preț fix pentru energie electrica sau gaze naturale, daca se incadreaza intr-un anumit plafon de consum, a transmis luni primul ministru Nicolae Ciuca. „La nivel național, Guvernul va adopta, in aceasta saptamana, pachetul de masuri care sa reduca presiunea generata de facturile la energie și gaze naturale. Vom interveni in sprijinul economiei romanești, printr-un set de soluții care includ plafonari și compensari ale prețurilor la energie si gaze naturale, pentru un an de zile, incepand cu 1 aprilie”, a transmis Ciuca. Conform acestuia, pentru un consum de pana la 100 de kw… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Traversam o perioada complicata, marcata de crize multiple, care necesita decizii și masuri eficiente, de contracarare a creșterii prețurilor. In acest sens, am discutat cu ministrul de Finanțe, care se afla la Bruxelles, unde discuta cu omologii europeni din ECOFIN sa gaseasca masuri concrete, la…

- Guvernul va adopta, in aceasta saptamana, un set de soluții care includ plafonari și compensari ale prețurilor la energie si gaze naturale, pentru un an de zile, incepand cu 1 aprilie, a anuntat luni seara premierul Nicolae Ciuca. Nicolae Ciuca a precizat ca „Romania va cere realocarea fondurilor ramase…

- Guvernul va adopta, in aceasta saptamana, un set de soluții care includ plafonari și compensari ale prețurilor la energie si gaze naturale, pentru un an de zile, incepand cu 1 aprilie, a anunțat luni seara premierul Nicolae Ciuca. Pentru un consum de pana la 100 de kw pe luna, romanii vor plati 0,68…

- „Traversam o perioada complicata, marcata de crize multiple, care necesita decizii si masuri eficiente, de contracarare a cresterii preturilor. In acest sens, am discutat cu ministrul de Finante, care se afla la Bruxelles, unde discuta cu omologii europeni din ECOFIN sa gaseasca masuri concrete, la…

- Guvernul a decis joi noile masuri de protejare a populației de efectele creșterii preturilor la energie și gaze, care vor fi aplicate timp de 1 an de zile, care vor avea un impact financiar total de 14,5 miliarde lei pana la finele anului 2022, a anunțat joi premierul Ciuca.

- Compensarea facturilor la energie și gaze: Guvernul a ADOPTAT noile masuri care vor intra in vigoare de la 1 februarie Compensarea facturilor la energie și gaze: Guvernul a ADOPTAT noile masuri care vor intra in vigoare de la 1 februarie In cursul serii de marți, 25 ianuarie, Guvernul a adoptat ordonanța…

- „Furnizorii de energie electrica și gaze naturale au agreat noile masuri pentru compensarea și plafonarea prețurilor”, transmite Guvernul, dupa intalnirea acestora cu premierul Nicolae Ciuca.

- “Avem in fața un buget echilibrat și realist. Ținta comuna este reducerea deficitului bugetar. Suntem foarte responsabili in respectarea angajamentelor cu partenerii externi. Bugetul pentru anul viitor incurajeaza investițiile. Este bugetul cu cea mai mare alocare a investițiilor”, a spus Nicolae Ciuca.…