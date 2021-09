Stiri pe aceeasi tema

- Ce inseamna sa ai aproape 650.000 de abonați pe canalul oficial de youtube? Pai in primul rand inseamna ca au ce urmari acolo. Și cand vine vorba de Asher, atunci e clar cu ce avem de-a face: electronic dance music de calitate. Nascut și crescut in Brașov, Asher a fost in contact cu muzica clasica...…

- Pe contul ei de Instagram, Simona Halep face publica prima poza de la nunta. Simona Halep a publicat prima imagine alaturi de Toni Iuruc, dupa ce s-au casatorit, in secret, in weekend. Dani Caramihai, cofondatorul clubului Fratelli, a fost cel care i-a cununat pe Simona Halep și Toni Iuruc, potrivit…

- Vivo, un kinkaju cu totul special (un animaluț care traiește in padurile tropicale, cunoscut drept „ursul de miere”), pornește in aventura vieții sale, aceea de a transmite un cantec iubirii de mult pierdute pierdute a stapanului sau, cu ajutorul lui Gabi, o adolescenta plina de viața, care se mișca…

- Metrorex și Societatea de Transport București au anunțat ca de la 1 august iși armonizeaza oferta comerciala ca un prim pas spre integrarea transportului in comun din București și zona metropolitana, anunța Ministerul Transporturilor. Practic, un bilet la metrou va fi 3 lei, fața de 2,5 lei in prezent,…

- Familia regala britanica e in centrul atenției de ceva timp. De data asta, cineva din interiorul Palatului Buckingham a declarat pentru BBC ca prințul Harry și Meghan ar fi greșit cand au ales sa-i puna fiicei lor numele Lilibet. Ei nu au consultat-o pe Regina in acest sens. Lilibet este numele de alint…

- Killa Fonic revine cu noul sau album, ”2089”, un fusion de piese tehno și pop pe care artistul și-a lasat amprenta, exact cum ne-a obișnuit. Pe albumul ”2089” se ragasesc douasprezece piese unice, cu sound-uri atractive, compuse intr-un camp de creație din luna octombrie unde a luat naștere și ”BeetleJuice”.…

- Vineri, in turneul feminin de la Roland Garros, intra pe teren cele doua reprezentante ale Romaniei. In turul al 3-lea, Sorana Cirstea o va intilni de la 2 dupa amiaza pe Daria Kasatkina, iar Ana Bogdan va juca impotriva Paulei Badosa dupa 5 și jumatate dupa amiaza. View this post on Instagram A...…