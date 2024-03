Stiri pe aceeasi tema

- Global Records și Versus Artist se aliaza in susținerea și promovarea noilor talente! Global Records și Versus Artist aduc impreuna o noua perspectiva in industria muzicala, bazata pe creativitate, colaborare și pasiune pentru muzica. Aceasta alianța reprezinta un angajament puternic pentru susținerea…

- Alina Gorghiu a dispus trimiterea Corpului de Control al ministerului la Penitenciarul Poarta Alba, pentru a verifica daca au fost respectate toate normele legale sau daca s-au luat masuri speciale in cazul lui Vlad Pascu. S-a reclamat ca acesta a fost protejat de polițiști in fața jurnaliștilor, marți,…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a reactionat miercuri, 7 februarie, dupa incidentul produs la o scoala din comuna Loamnes, judetul Sibiu, apreciind ca "este absolut regretabil ca elevii au fost pusi din nou in situatia in care sa fie in pericol" de infrastructura scolara invechita, informeaza Agerpres.De…

- Agenția pentru Plați in Agricultura a blocat o cerere de plata de peste 5 milioane de euro in afacerea legata de stuful din Delta Dunarii, ceruta de firme care erau controlate de fiul liderului PSD Paul Stanescu și un fost consilier al senatorului social-democrat. Și Parchetul European a intrat pe fir,…

- Sa faci sport este important, dar este important și sa știi cum sa alegi hainele de sport pe care sa le porți. Iți povestim noi despre asta! Atunci cand (re)incepem rutina noastra sportiva, incercam intotdeauna sa alegem cea mai confortabila și potrivita imbracaminte sportiva, astfel incat sa ne putem…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut Corpului de Control, in vara anului, sa efectueze o ancheta la clubul CSA Steaua. Verificarile s-au finalizat, iar raportul preliminar arata ca statul a cheltuit 100 de milioane de euro pentru clubul din Ghencea. De asemenea, Marcel Ciolacu a primit raportul preliminar…

- Planificarea nunții poate fi copleșitoare, dar alegerea rochiei de mireasa poate fi una dintre cele mai importante și emoționante decizii pe care trebuie sa le luați. Indiferent de stilul și silueta dumneavoastra, doriti sa va asigurati ca rochia de mireasa va scoate in evidența frumusețea și personalitatea…

- Presopunctura este o forma de medicina alternativa dezvoltata in China antica despre care se crede ca are numeroase beneficii pentru sanatate. Afla mai multe despre ce este presopunctura și cum funcționeaza aceasta metoda.Ce este presopuncturaPresopunctura este o tehnica tradiționala folosita de mii…