(P) Gina’s curls – bucle afro pentru un look exotic și îndrăzneț Volumul parului depinde foarte mult și de calitatea și structura firului de par. In general persoanele cu parul drept iși doresc bucle frumoase și rezistente, fie ele mai lejere sau mai dese și mai stranse. Insa acestea sunt foarte greu de menținut cand firele de par sunt drepte, fiind de obicei nevoie de programari la salon și de aplicarea multor produse de fixare a coafurii. Insa, cu ajutorul ondulatorului Gina’s, poți obține rezultate profesionale, de durata, in confortul propriei tale case. Buclele afro – o coafura care-ți da incredere Cu un aspect asemanator unei coame de leu, buclele afro… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

