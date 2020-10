(P) De ce să alegi o școală privată precum scoala Teddybar din București? A alege cum sa-ți educi copilul este una dintre cele mai importante alegeri pe care le poate face un parinte. Este o alegere de baza, mai ales ca in ziua de azi poți alege dintre școala de stat și cea privata, precum scoala Teddybar . Desigur, exista multe școli publice care fac o treaba excelenta in educarea elevilor. Dar, deși este adevarat ca școlile publice nu au costuri de școlarizare, beneficiile unei educații private pot sa ofere ceva in plus, o educație pentru care toate costurile aferente vor fi facute cu folos. Astfel, elevii care frecventeaza școlile private pot fi provocați mai mult… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

