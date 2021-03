Stiri pe aceeasi tema

- Doar 11% dintre romani folosesc internetul pentru utilizarea serviciilor bancare online. Iar una dintre explicatiile specialistilor pentru procentul atat de scazut este legata de nesiguranta romanilor, atunci cand vine vorba de sistemele financiare din online.

- Compania mureșeana Goldring a caștigat premiul pentru „Intermediarul companiilor antreprenoriale la BVB in 2020 pe segmentul de acțiuni", in semn de apreciere pentru eforturile depuse in succesul rundelor de finanțare ale antreprenorilor prin piața de capital. Premierea performerilor anului 2020 pe…

- Asociatia Investitorilor pe Piata de Capital (AIPC) cere Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) sa constate ca trei actionari ai Prebet Aiud actioneaza concertat in legatura cu societatea, conform unui comunicat al organizatiei, potrivit Agerpres. "Asociatia Investitorilor pe Piata de…

- Piata locala de capital a evoluat frumos atat din punct de vedere al lichiditatii, cat si al valorii companiilor listate, a declarat, luni, Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa dedicata aniversarii a 10 ani de la listarea Fondului Proprietatea (FP)…

- In anul 2020, piața romaneasca de investiții in start up-uri a continuat sa creasca, investițiile in start up-uri locale atragand cu 50% mai mult capital romanesc fața de 2019, arata un studiu realizat de How to Web. Potrivit unui comunicat al How to Web, chiar daca 2020 a fost un an plin…

- Piata autohtona de capital a traversat o perioada sensibila pe parcursul anului 2020, ca urmare a faptului ca in perioade de criza bursele reactioneaza emotional si astfel, exista fluctuatii relativ ample, potrivit unui analize realizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit Agerpres.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a initiat un proces de revizuire a regulamentului privind formarea profesionala pe piata de capital, cu derularea inclusiv a unei consultari publice pe marginea modificarilor propuse. Noul regulament da posibilitatea organizarii si desfasurarii de catre organismele…

