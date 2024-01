Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de joi, 18 ianuarie, aduce in prim plan doua partide extrem de tari la Cupa Africii pe Națiuni, cu patru echipe care candideaza pentru caștigarea trofeului și care insumat au caștigat de 16 ori competiția. Coasta de Fildeș va infrunta Nigeria lui Victor Osimhen, in timp ce Egipt și Ghana vor lupta…

- Luna ianuarie este extrem de ofertanta cand vine vorba de sportul rege, Cupa Asiei din Qatar și Cupa Africii pe Națiuni, competiție gazduita de Coasta de Fildeș, desfașurandu-se in paralel cu meciuri dintre cele mai interesante. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate…

- Esteban Orozco, fundașul echipei FC Argeș, a obținut primul punct cu reprezentativa Guineei Ecuatoriale la Cupa Africii pe Națiuni, competiție care se desfașoara in aceasta perioada in Coasta de Fildeș. Fotbalistul violet a fost integralist in confruntarea de duminica, cu Nigeria, terminata la egalitate,…

- Victor Osimhen, atacantul-vedeta al campioanei Italiei, SSC Napoli, a marcat pentru selectionata Nigeriei in meciul incheiat la egalitate, scor 1-1, cu Guineea Ecuatoriala, duminica la Cupa Africii pe Natiuni la fotbal, pe stadionul Olimpic din Abidjan (Cote d'Ivoire), noteaza Agerpres. Guineea Ecuatoriala…

- Reprezentativa Coastei de Fildes a invins Guineea-Bissau, scor 2-0, sambata seara, in meciul de deschidere al Cupei Africii pe Natiuni.Golurile au fost marcate de Fofana (4) si Krasso (58). Duminica, tot in grupa A, se disputa meciul Nigeria - Guineea Ecuatoriala. In Grupa B se joaca…

- Naționala Gambiei a fost aproape de o tragedie in timpul zborului spre Cupa Africii pe Națiuni, competiție care va avea loc in Coasta de Fildeș. Selectionerul Tom Saintfiet a afirmat ca era cat pe ce sa isi piarda viata, din cauza lipsei de oxigen de la bordul avionului.

- Dupa 32 de ore petrecute pe drumul din Arabia Saudita spre Zambia, cu escale la Istanbul și Casablanca, naționala Zambiei s-a imbarcat intr-un avion ce a avut, la 9 minute de la decolare, probleme grave in alimentarea cu oxigen. Pilotul a luat decizia de a ateriza de urgența in capitala Banjul. Panica…