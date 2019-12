(P) Cele mai bune sfaturi pentru alegerea pantofilor Una dintre cele mai dificile sarcini pentru o femeie, este aceea de a-si alege o pereche de pantofi dama . Cu atat de multe stiluri, culori si inaltimi de calcai, gasirea incaltamintei perfecte poate fi una dintre cele mai dificile sarcini pentru orice femeie. Insa, pantofii potriviti alesi de pe www.neer.ro , pot infrumuseta sau rupe o tinuta, in conditiile in care ei pot adauga aspectul final al tinutei. Pentru ca ne dorim sa le venim in ajutor femeilor care nu isi stiu alege pantofii, vom prezenta cateva sfaturi pretioase pentru acestea, in urmatoarele randuri. Potrivirea culorii pantofului… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Bute (21 de ani) activeaza ca voluntar in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, fiind gata oricand sa renunte la iesirile in oras pentru o tura epuizanta pe ambulanta SMURD.

- Nu toate variantele de acoperis sunt bune pentru orice tip de casa – conteaza mult locul in care se afla, precipitatiile si temperaturile din timpul anului, gradul de izolare pe care il doresti și multe altele. Asadar, specialistii au cateva sfaturi care sa sa te ajute sa alegi personal cel mai bun…

- Bucătăria este una dintre cele mai importante încăperi ale casei, unde contează atât aspectul, cât și funcționalitatea. Fiind locul in care familia gateste si serveste masa, este o incapere in care se petrec clipe frumoase alaturi de cei dragi. Prin urmare, acest spatiu trebuie amenajat astfel…

- "O cunosteam pe doamna Mezei. Noua ani in care am fost europarlamentar la Bruxelles am avut mai multe discutii, sa purtam un dialog. Razvan Cuc s-a dus sa se vada cu doamna Mezei fara sa ma intrebe. Va garantez ca nu m-a intrebat pe mine inainte, nu am stiut de dialogul pe care l-au avut. Nu incercati…

- Considerati un simbol a feminitatii si elegantei, pantofii stiletto nu mai stau pe primele rafturi in dulapurile femeilor din Romania. Comoditatea, dar si stilul de viata tot mai activ, le-au determinat pe multe sa renunte la pantofii cu toc cui si sa adopte stilul sport, potrivit cu activitatile zilnice.

- Cercetatorii de la Harvard au descoperit nu mai putin de 10 cauze ale halenei (n.r. respiratie urat mirositoare). Insa pentru a remedia acest disconfort deranjant, specialistii recomanda respectarea cu strictete a unei igiene orale corespunzatoare. Astfel, ei au elaborat un plan de lupta…

- BERBEC 21.03-20.04: Nu mica va fi mirarea ca saptamana aceasta marcheaza un moment de cotitura, cand veti fi surprinsi de panica. Va faceti probleme ca aveti prea multe magazine de vizitat si prea multi bani de cheltuit? Nu e cazul. TAUR 21.04-21.05: Tema de ansamblu a urmatoarelor zile este…