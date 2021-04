Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia venirii primaverii, toți scoatem ce avem mai bun din noi și incepem sa facem curat. Dar, de anul acesta, trebuie sa fim atenți la un aspect foarte important. Conform „Legii compostului" care a intrat in vigoare in data de 20 februarie 2021, resturile vegetale trebuie colectate selectiv, in…

- Societatea care ingrijește spațiile verzi din Timișoara a inceput un fel de curațenie de primavara. Se lucreaza atat la spațiile verzi, cat și la toaletarea copacilor, la repararea mobilierului urban sau a echipamentelor din locurile de joaca.

- Autoritațile municipiului Orhei au dat startul bilunarului ecologic, care presupune realizarea unor ample lucrari de amenajare a spațiilor verzi și curațenia in spațiile publice. Acțiunea a inceput cu spalarea strazilor și trotuarelor din oraș cu șampon și dezinfectanți.

- Primaria Baia Sprie a demarat curațenia de primavara!Genericul acțiunilor:Baia Sprie, un oraș curat! Sub genericul “Baia Sprie, un oraș curat!” au demarat acțiunile de curațenie și infrumusețare a orașului. Angajații Serviciului Public Baia Sprie au inceput curațenia de primavara. Echipele de muncitori…

- Reprezentanții Garzii de Mediu anunța ca arderea frunzelor și a resturilor provenite din curațenia de primavara afecteaza calitatea aerului. De aceea, din acest an activitatea este interzisa, iar cei care o practica sunt amendați, anunța MEDIAFAX. Persoanele care iși curața gradinile și apoi…

- Primaria Chisinau informeaza despre organizarea și desfașurarea campaniei municipale „Curațenia generala de primavara”. Primarul general, Ion Ceban, a aprobat un plan de actiuni privind salubrizarea si amenajarea teritoriului, care va fi realizat in perioada: 01 martie - 30 aprilie a.c. Potrivit dispozitiei…

- Campania anuala de salubrizare de primavara cu denumirea „Curațenia generala de primavara”, se planifica a avea loc in acest an, in perioada 1 martie-30 aprilie. In aceasta perioada, subdiviziunile municipale impreuna cu cetațenii vor face curațenie in curțile de bloc, zonele verzi și in alte spații…

- Primaria Sectorului 6 va incepe, de duminica, o campanie de curatenie generala pe micro-zone, potrivit edilului Ciprian Ciucu, arata Agerpres. "Am gandit campania de curatenie generala pe micro-zone (cca. 60 de blocuri) incepand cu data 28 februarie! (...) Pana la mijlocul verii vom termina…