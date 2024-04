DRDP Braşov anunţă că a început curăţenia generală pe Ocolitoare Lucrarile vizeaza indepartarea murdariei adunate in sezonul rece prin curatarea manuala sau mecanizata a acostamentelor si a zonei mediane, taierea vegetatiei nedorite si vopsirea elementelor de siguranta acolo unde este necesar. Aceste lucrari vizeaza si bretelele adiacente Variantei de Ocolire a Brașovului precum si pasajul Sanpetru. Politistii le recomanda soferilor sa circule cu prudenta. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

