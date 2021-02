Stiri pe aceeasi tema

- Doua lucrari semnate Adrian Ghenie se afla intre alte aproximativ 200 de creații incluse in Licitatia de arta postmoderna si contemporana din 18 februarie, la Artmark. 136 de lucrari vandute la marile case de licitații din intreaga lume, 9 milioane de dolari pentru cea mai scumpa opera de…

- La Mousme, un desen al maestrului olandez Vincent van Gogh, intra pe piața de licitații in martie anul acesta, la celebra casa de licitații Christie's. Opera ar putea ajunge la valoarea de 10 milioane de...

- Un tablou al maestrului italian renascentist Sandro Botticelli a fost vandut joi pentru suma de 92,2 milioane de dolari la o licitatie organizata de Sotheby's la New York, relateaza AFP, informeaza Agerpres. La sfarsitul unei licitatii rapide intre doi colectionari, un cumparator de la Londra…

- Un tablou de Sandro Botticelli, ce va fi scos la licitatie prin Sotheby's pe 28 ianuarie, ar putea fi vandut pentru mai mult de 80 de milioane de dolari, devenind unul dintre cele mai scumpe portrete achizitionate vreodata prin licitatie, potrivit news.ro. Casa Sotheby's se pregateste pentru…

- Prima carte in banda desenata cu Batman a atins pretul record la licitatie de 2,2 milioane de dolari, la mai mult de 80 de ani de la lansare. Fostul proprietar a cumparat-o cu 3.000 de dolari de la o librarie din Statele Unite, in 1979.

- Prima carte in banda desenata cu Batman, lansata in 1940, un exemplar care a fost cumparat cu 3.000 de dolari in 1979, a atins pretul record la licitatie de 2,2 milioane de dolari, in Dallas, pe 14 decembrie, scrie Le Figaro, potrivit News.ro. Bob Kane si Bill Finger sunt creatorii lui Batman…

- O nestemata roz ”de exceptie”, care provine din cel mai mare diamant brut roz descoperit vreodata in Rusia, a fost vanduta la licitatie la Geneva, miercuri seara, pentru suma de 26,6 milioane de dolari de casa Sotheby's, informeaza AFP, citata de Agerpres.Nestemata de 14,83 de carate, denumita ”Le Spectre…

