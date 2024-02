(VIDEO) Elton John a scos la licitație 900 de articole din fosta casă din Atlanta Elton John a scos la licitație 900 de articole in valoare de 10 milioane de dolari din fosta casa din Atlanta. Obiectele lui Elton John au fost vandute, miercuri, la aproape 8 milioane de dolari la o licitatie organizata la casa Christie’s din New York. Este prima licitație dintr-o serie dedicata artistului. Mai mult de 200.000 de dolari s-au obținut pentru pianul cu coada, aproape doua milioane de dolari pentru tripticul lui Banksy. Casa de licitații Christie’s din Rockefeller Center din New York a fost transformata intr-un emporiu John pentru doua vanzari live – și șase online – ale colecției… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fanii stilului flamboaiant al lui Sir Elton John vor avea saptamana viitoare șansa de a cumpara cele mai frumoase ținute Versace ale sale, in cadrul unei licitații uriașe de peste 900 de obiecte, printre care se numara și bunuri din apartamentul sau de 7,2 milioane de dolari din Atlanta.

