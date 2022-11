Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca nu crede ca racheta care a cazut in Polonia pe 15 noiembrie a fost ucraineana, solicitand, in același timp, ca reprezentanții sai sa fie lasați la locul incidentului, informeaza Ukrinform . „Nu am nicio indoiala ca nu a fost racheta noastra sau lovitura…

- Presedintele Joe Biden a acuzat companiile petroliere de "profituri de razboi" si a evocat posibilitatea de a impune o taxa pe profit in cazul in care companiile nu stimuleaza productia interna, relateaza The Guardian.In declaratiile de luni, la putin peste o saptamana de la alegerile de la…

- SUA indeamna Guvernul Romaniei sa continue sa combata corupția, pentru „a imbunatati” mediul general de afaceri si „a-si consolida” pozitia in randul statelor UE care incearca sa atraga investitori americani, a declarat, joi, insarcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucuresti, David Muniz, la Forumul…

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, a catalogat, intr-un interviu acordat saptamana aceasta postului de televiziune ABC, recentele atacuri efectuate de ruși in Ucraina drept un alt semn al „disperarii” președintelui Vladimir Putin, relateaza CNN . Blinken a mai spus ca ultimele mișcari ale…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca alianța de aparare „monitorizeaza indeaproape” forțele nucleare ale Rusiei și ca un atac deliberat asupra infrastructurii critice a aliaților va fi intampinat cu un „raspuns unit și hotarat”, relateaza Sky News . Vorbind in timpul unei conferințe…

- Patru zone ale Ucrainei, controlate de forțele proruse – Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie – se pregatesc vineri, 23 septembrie, pentru inceperea referendumurilor de anexare la Rusia, o mișcare condamnata de Occident ca fiind ilegitima, relateaza The Guardian . Votul este programat sa inceapa astazi…

- Economiile bogate ar trebui sa loveasca companiile de petrol și gaze cu noi taxe pentru a ajuta țarile care sufera din cauza schimbarilor climatice și populația care se lupta cu facturile tot mai mari la energie și alimente, a declarat marți secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Șeful ONU i-a…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) afirma, intr-un comunicat de presa transmis duminica AGERPRES, ca "sunt inacceptabile" declaratiile facute in spatiul public de profesorul Andrei Marga, fost sef al diplomatiei romane, cu privire la razboiul de agresiune al Rusiei contra Ucrainei si efectele…