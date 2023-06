Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu a avut prima reactie dupa meciul CFR Cluj – FC U Craiova 1948, scor 1-0, care a fost finala barajului pentru prezenta in Conference League. Dupa ce a ratat titlul, gruparea din Gruia si-a jucat ultima sansa pentru calificarea in cupele europene. CFR Cluj a obtinut, cu emotii, calificarea…

- CFR Cluj a invins-o pe FCU Craiova, scor 1-0 dupa prelungiri (0-0 in timpul regulamentar), și s-a calificat in preliminariile Conference League. Mijlocașul central Ovidiu Hoban (40 de ani) și-a anunțat retragerea dupa meci. Ovidiu Hoban, veteranul lotului lui CFR Cluj, iși anunțase retragere inca de…

- CFR Cluj va lupta cu U Craiova 1948 pentru un loc in preliminariile Conference League. Meciul de baraj este programat joi, 1 iunie, de la 20:30, pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu” din Gruia.

- Milos Milojevic (40 de ani), ex-Steaua Roșie Belgrad, a fost propus ca antrenor la CFR Cluj, in contextul in care desparțirea de Dan Petrescu (55) pare iminenta. CFR Cluj a ratat marele obiectiv al sezonului, caștigarea titlului, și nu este sigura nici macar de prezența in preliminariile Conference…

- Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a anunțat ca Dan Petrescu va sta pe banca joi, la barajul pentru preliminariile Conference League cu FCU Craiova, iar dupa joc e programata o discuție decisiva.

- Viorel Moldovan s-a aratat deranjat de scandalul provocat de Dan Petrescu la finalul partidei dintre CFR Cluj și Farul, 1-2. Barajul de Conference League dintre CFR Cluj și FCU Craiova se va juca in Gruia. Din informațiile Gazetei, va fi joi, pe 1 iunie, ora 20:30 Antrenorul lui CFR Cluj a lansat cuvinte…

- Zoltan Iașko, directorul sportiv al Farului, a prezentat propria varianta asupra conflictului avut cu Dan Petrescu la finalul victoriei din Gruia, scor 2-1. Barajul de Conference League dintre CFR Cluj și FCU Craiova se va juca in Gruia. Din informațiile Gazetei, va fi joi, pe 1 iunie, ora inca nu…

- Dan Petrescu, antrenorul de la CFR Cluj, a vorbit despre transferuri inainte de ultimul meci al sezonului, cu Farul. CFR Cluj - Farul are loc duminica, de la ora 21:00. Cu o victorie, ardelenii ar fi siguri de locul 3, care inseamna baraj pentru Conference League cu FCU Craiova. Duelul cu Farul va fi…