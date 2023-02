Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au fost eliminați de la America Express, dupa o luna de aventuri in Mexic și Guatemala. Chiar inainte de plecarea spre Columbia, cei doi au pierdut cursa pentru ultima șansa și au parasit competiția America Express, in lacrimi. In ediția America Express din 22 februarie…

- In ediția de aseara din America Express, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au fost eliminați. Ultima proba, cea in care au fost nevoiți sa recreeze mai multe fotografii le-a cam dat batai de cap și i-a situat pe ultimul loc și i-a trimis acasa, in timp ce Catalin Scarlatescu & Doina Teodoru, și Catalin…

- Cursa pentru ultima șansa incordata in ediția de aseara America Express, care a fost lider de audiența! Echipele care s-au aliniat la start au fost Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, Catalin Bordea și Nelu Cortea.

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au fost eliminați de la America Express – Drumul Aurului in ediția de miercuri seara difuzata la Antena 1. Cei doi concurenți se așteptau sa plece acasa. In ediția de miercuri s-a lasat cu tristețe la America Express – Drumul Aurului, pentru ca echipa formata din Ovidiu…

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Larisa Iordache și Diana Bulimar, Catalin Bordea și Nelu Cortea sunt cele trei echipe care s-au calificat la al doilea joc de amuleta din America Express - Drumul Aurului, difuzat pe 17 ianuarie 2023. Iata ce pereche de vedete a caștigat marele avantaj.

- Jocul de amuleta a fost unul dificil pentru echipele care l-au jucat. Batalia finala a jocului de amuleta s-a dat intre urmatoarele echipele: chef Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla și Diana Bulimar și Larisa Iordache. Iata cine a caștigat acest joc, dar și cum a reacționat…

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla s-au intalnit cu cele mai neașteptate situații in aventura America Express. Show-ul de la Antena 1 incepe pe 15 ianuarie, de la ora 20:00. Mai sunt doar cateva zile pana cand America Express – Drumul Aurului , cel mai așteptat reality show din Romania, incepe la Antena…

- Așteptarea a luat sfarșit! Antena 1 a anunțat data oficiala cand incepe „America Express - Drumul Aurului”. Noua perechi de vedete au plecat in aventura vieții lor prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o ruta de peste 7000 de kilometri. „America Express – Drumul Aurului”, cel mai așteptat reality show…