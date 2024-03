Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai dur reality-show al momentului schimba din nou continentul. Asia Express va duce noua perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și bariere lingvistice sunt doar cateva dintre provocarile…

- Eliza Natanticu și Zarug au acceptat provocarea de a participa la „show-ul transformarilor”. Cei doi s-au cunoscut la Asia Express, fiind adversari, dar au reușit sa se ințeleaga extrem de bine. Soția lui Cosmin Natanticu marturisește ca exista multa chimie intre ei, astfel ca momentele saptamanale…

- Nelu Cortea a preferat sa se retraga din luminile reflectoarelor, dupa aparițiile sale de la America Express și iUmor. Astfel, puțini sunt cei care știu sursele de venit ale comediantului. Pe langa show-urile de stand-up comedy, colegul de echipa al lui Catalin Bordea caștiga bani frumoși dintr-o alta…

- In cea de a șasea ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor a crescut din nou! A treia proba din aceasta saptamana i-a surprins pe concurenți intr-o noua ipostaza, și anume, intr-o bucatarie cu susul in jos. Iata cum au fost voturile in aceasta seara și cine a parasit marea…

- Dupa ce, in urma cu o luna s-a zvonit ca ar fi mai mult intre ei decat o simpla prietenie, Olga Barcari a decis sa faca lumina cu privire la acest aspect. Cei doi se cunosc, iar ea recunoaște ca sunt apropiați, dar ca nu au ajuns in punctul in care sa formeze un cuplu.

- Curtea Europeana de Justiție a decis la sfarșitul lunii decembrie ca UEFA și FIFA au acționat ileagal atunci cand au blocat inființarea Super Ligii Europene, care ar putea debuta anul viitor.

- iUmor sezonul 15 se apropie de marea finala! Ultima ediție a show-ului jurizat de Delia, Cheloo, Catalin Bordea și Cosmin Natanticu va fi difuzata sambata, 30 decembrie 2023, iar finaliștii vor da totul pentru a caștiga atat trofeul, cat și marele premiu

- S-au desemnat caștigatorii primei ediții a Campionatului de șah pentru tineri, competiție organizata de Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), care anul acesta a inaugurat „Clubul de Șah", unde tinerii s-au intalnit de doua ori pe luna. Alaturi de tinerii șahiști s-a aflat ...